Во Владимирской области завершено расследование громкого уголовного дела в отношении депутата Собинского райсовета Николая Малышева и семи его сообщников. Фигурантам предъявлено

Во Владимирской области завершено расследование громкого уголовного дела в отношении депутата Собинского райсовета Николая Малышева и семи его сообщников. Фигурантам предъявлено обвинение в 18 преступлениях, включая организацию рабского труда, похищение человека и хищение 3,7 млн рублей у участника специальной военной операции, сообщили в пресс-службах прокуратуры, СледКома и УФСБ. По версии следствия, с 2022 по 2024