В Петушках подошли к концу работы по восстановлению местных автодорог. Свыше 5,8 километра улиц обновили за счёт финансовой поддержки из областного бюджета. Об этом сообщили в Минтрансе области. В течение дорожного сезона 2025 года ремонт затронул двенадцать участков: – ул. Весенней; – Клязьменского пер.; – ул. Коммунальной; – ул. Механизаторов; – ул. Народной; – ул.