За 11 месяцев текущего года следователи СУ СКР Владимирской области направили в суды 57 уголовных дел о коррупции. Фигурантами стали 61 человек, трое из которых совершили преступления в составе ОПГ. Об этом рассказалиВ общей сложности расследовано 52 коррупционных преступления, 42 из них — тяжкие и особо тяжкие. Среди них 28 случаев взяточничества, 8 мошенничеств с использованием служебного положения, 4 коммерческих подкупа, 3 злоупотребления и превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности, а также другие преступления.Общий ущерб от этих преступлений составил почти 36 миллионов рублей. Однако в ходе следствия удалось наложить арест на имущество обвиняемых и их близких на сумму более 67 миллионов рублей.