К медикам Областного центра спецмедпомощи во Владимире обратилась 17-летняя девушка. Второй палец на её ноге был намного длиннее большого пальца. Ей было сложно подобрать обувь и смущал внешний вид. Парциальный гигантизм – редкая врождённая аномалия развития, проявляющаяся аномальным ростом отдельных частей тела. Чаще всего в патологический процесс вовлекаются пальцы стопы или кисти, – пояснили в