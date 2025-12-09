Антон Коновалов, чемпион из Владимирской области, завоевал золотую медаль на XXX международном турнире по самбо. На соревнованиях в Дзержинске он уверенно обошел сильнейших соперников из

Антон Коновалов, чемпион из Владимирской области, завоевал золотую медаль на XXX международном турнире по самбо. На соревнованиях в Дзержинске он уверенно обошел сильнейших соперников из восьми стран и поднялся на высшую ступень пьедестала. Об этом поделились в Минспорта региона. Соревнования, посвященные памяти Владимира Куликова, носили название «VLADIMIR.время первых». В них участвовали именитые борцы — победители