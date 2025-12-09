Во Владимире в День Героев Отечества открыли мемориальные доски, посвященные нашему земляку Герою России участнику специальной военной операции Даниилу Юрьеву. Первая памятная табличка

Во Владимире в День Героев Отечества открыли мемориальные доски, посвященные нашему земляку Герою России участнику специальной военной операции Даниилу Юрьеву. Первая памятная табличка была установлена на доме, в котором жил гвардии сержант. Сослуживцы отмечают, Даниил был светлым и добрым человеком, всегда был преданный своим принципам, брал ответственность за себя и окружающих. Каждый присутствующий выражал благодарность