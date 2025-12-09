В регионе прошел большой рейд.

Полиция Владимирской области совместно с ФСБ провела рейды в Муромском, Суздальском и Вязниковском районах, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом рассказалиВ Муромском и Суздальском районах на стройках были выявлены четыре иностранца, работавших без патентов, один уклонист от выезда и один человек без постановки на учет.В Вязниковском районе проверили более 300 иностранных работников на торговых, производственных и сельскохозяйственных объектах. В ходе проверки обнаружено шесть случаев работы не по специальности, указанной в патенте, и два случая отсутствия миграционного учета.По всем фактам составлены административные протоколы.