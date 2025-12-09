Следственный комитет подвел итоги борьбы с коррупцией за 11 месяцев 2025 года. Во Владимирской области перед судом предстали 61 человек по 57 уголовным делам. Три преступления раскрыли в составе

Следственный комитет подвел итоги борьбы с коррупцией за 11 месяцев 2025 года. Во Владимирской области перед судом предстали 61 человек по 57 уголовным делам. Три преступления раскрыли в составе организованных банд. Большинство дел – тяжкие и особо тяжкие. Чаще всего ловили на взятках (28 случаев), мошенничестве на работе (8 эпизодов) и коммерческом подкупе (4 случая).