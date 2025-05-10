Началась подготовка к съемкам музыкального драмеди «Ландыши. Вторая весна» (18+). Это продолжение сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), который стал настоящим хитом в онлайн-кинотеатре

Началась подготовка к съемкам музыкального драмеди «Ландыши. Вторая весна» (18+). Это продолжение сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), который стал настоящим хитом в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и в эфире телеканала СТС. Новый сезон пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «‎Комбинация», «Фишер», «‎Библиотекарь»‎, «Балет», «ВИА “Васильки”» и другие). Премьера