Суд вынес приговор бывшему сотруднику ГИБДД УМВД по Владимиру, которого признали виновным в получении взятки. Экс-полицейский получил 70 тысяч рублей за незаконное сопровождение грузового автомобиля. По данным СледКома РФ по Владимирской области, в 2022 году бывший командир взвода дорожно-патрульной службы получил деньги от знакомого, которому нужно было перевезти неисправный самосвал. За взятку полицейский на личном