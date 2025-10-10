14 октября в московском Музее Победы начнет работу выставка «Подвиг на земле и в небе», которая раскроет истории героев Великой Отечественной войны. Среди участников, предоставивших

14 октября в московском Музее Победы начнет работу выставка «Подвиг на земле и в небе», которая раскроет истории героев Великой Отечественной войны. Среди участников, предоставивших раритеты для экспозиции, значится и мемориальный класс-музей Героя Советского Союза Николая Гастелло из лицея №1 округа Муром Владимирской области. Об этом рассказали в облправительстве. Выставка представит свидетельства подвигов, включая офицерскую