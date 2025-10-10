Новой школе в Веризино присвоили медико-биологический профиль. Об этом на своей пресс-конференции заявила заместитель главы Елена Запруднова. Общение с представителями местных СМИ прошло в

Новой школе в Веризино присвоили медико-биологический профиль. Об этом на своей пресс-конференции заявила заместитель главы Елена Запруднова. Общение с представителями местных СМИ прошло в стенах городской администрации 8 октября. Напомним, образовательное учреждение в микрорайоне Веризино торжественно открыли 1 сентября. Школа на 1100 мест стала главным корпусом Образовательного центра №1. На сегодняшний день пока сформированы четыре