Суд назначил ему 160 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 1 год 6 месяцев.

В Судогде Владимирской области суд вынес приговор жителю областного центра. Его признали виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом рассказалиВ июле 2025 года мужчина, уже лишенный прав за отказ от освидетельствования, снова сел за руль своего Chevrolet Aveo пьяным. Его остановили сотрудники ДПС в поселке Муромцево. Суд назначил ему 160 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 1 год 6 месяцев.Самое интересное – его автомобиль Chevrolet Aveo конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в силу.