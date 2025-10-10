Коммунальные службы Владимира находятся на завершающей стадии масштабной подготовки к предстоящему зимнему сезону. Главная цель – обеспечить бесперебойное движение и порядок на улицах

Муниципальный «ЦУГД» располагает 115 единицами спецтехники, включая комбинированные дорожные машины, погрузчики и автогрейдеры. При этом автопарк продолжает обновляться благодаря поддержке