Почти 185 тысяч налогоплательщиков из Владимирской области получат налоговые уведомления в бумажных конвертах. Почтальоны либо вручат его лично, либо оставят извещение на получение письма в

Почти 185 тысяч налогоплательщиков из Владимирской области получат налоговые уведомления в бумажных конвертах. Почтальоны либо вручат его лично, либо оставят извещение на получение письма в почтовом ящике. Придётся дойти до почтового отделения по месту жительства. Оплатить налог на имущество, а также транспортный и земельный налоги можно там же после получения такого письма. Для этого нужно