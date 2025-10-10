Сотрудники Госавтоинспекции провели во Владимире рейд по профилактике аварийности с участием мототранспорта. Спецрота ДПС регионального УМВД работала в черте города и удалённых

Сотрудники Госавтоинспекции провели во Владимире рейд по профилактике аварийности с участием мототранспорта. Спецрота ДПС регионального УМВД работала в черте города и удалённых микрорайонах. Особое внимание полицейские уделили несовершеннолетним, которые ездят по владимирским дорогам на мотоциклах и квадроциклах. Пока владимирская молодежь не спешит ставить в гараж свой мототранспорт и ездит с нарушениями правил дорожного движения. В