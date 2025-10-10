Власти Владимирской области начали подготовку земли «на Факеле» под строительство долгожданного Дворца спорта с олимпийским бассейном. Собственникам участков у перекрестка улицы Мира и

Власти Владимирской области начали подготовку земли «на Факеле» под строительство долгожданного Дворца спорта с олимпийским бассейном. Собственникам участков у перекрестка улицы Мира и проспекта Строителей дали две недели, чтобы добровольно освободить территорию. На данный момент там расположены автозаправка, автосервис и стоянка. Из пресс-релиза Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области Министерство имущественных и земельных отношений