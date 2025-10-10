В Большом Театре большой кипиш. На премьеру приехал Путин.
Секьюрити всех шмонает по-чёрному. И вот Путин в сидит в зале, а в это время музыкантов и артистов по одному запускают на сцену из-за кулис через металлодетектор.
Царит ужасная нервозность и напряга. И вот идет дирижер и несет какую-то чёрную коробочку с кнопками и циферблатом. Охрана аж о%уела и тут же скрутила дирижера. А тот кричит:
— Что вы делаете!? Это же говорящий цифровой метроном!
Мне его только вчера по спецзаказу сделали…!
Ну охрана грит, мол, продемонстрируйте. Тот нажимает кнопку, в коробке что-то затикало и сказало «один…два…три…четыре…» Ну пустили их на сцену, а один охранник говорит другому:
— Знаешь, если б эта коробка сказала «четыре…три…два…один», я бы, наверно, обоср
еще анекдот!