39-летний житель Юрьев‑Польского получил год колонии общего режима за хулиганство с ножом. Инцидент произошел 24 июля прошлого года в Ганшин‑парке. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения услышал, как громко разговаривают подростки, и решил «сделать замечание» одному из них, 15‑летнему юноше.Держа в руке раскладной нож, мужчина подошел вплотную к подростку и высказал угрозу. Тот всерьёз испугался и сразу после случившегося позвонил в полицию и родителям. Знакомые успели увести агрессора до приезда правоохранителей. Во время расследования мужчина сначала признал вину и извинился перед потерпевшим, но в суде от своих слов отказался.Суд признал горожанина виновным и отправил его отбывать наказание в исправительную колонию общего режима.