В это воскресенье, 13 апреля, в Муроме состоится первый показ виртуальной выставки, посвященной известному русскому художнику Ивану Куликову. Дата выбрана не случайно – в этот день

В это воскресенье, 13 апреля, в Муроме состоится первый показ виртуальной выставки, посвященной известному русскому художнику Ивану Куликову. Дата выбрана не случайно – в этот день живописец родился. Иван Семенович Куликов – уроженец Мурома. Виртуальная выставка к 150-летию со дня его рождения пройдет в рамках кураторской экскурсии заслуженного работника культуры России Ольги Суховой. Зрителей познакомят