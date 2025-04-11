Соревнования пройдут в Тбилиси 12 и 13 апреля. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ и президент Федерации дзюдо Владимирской области Алексей Говырин.

Российская команда по дзюдо выступит на кадетском Кубке Европы в Грузии. Соревнования состоятся в Тбилиси 12 и 13 апреля.Об этом у себя в Telegram-канале рассказал депутат Госдумы РФ Алексей Говырин. Он является президентом Федерации дзюдо Владимирской области.Говорин подчеркнул, что в соревнованиях примут участие юные спортсмены из нашего региона — Анастасия Белова из Владимира и Матвей Терентьев из Коврова.«Это уже достижение — самих ребят и их наставников, Сергея Бочарова и Алексея Гусева. Обладатель «бронзы» юношеской Спартакиады Матвей Терентьев выступает в дивизионе до 60 кг. Он выйдет на татами уже завтра, 12 апреля. Бронзовая медалистка Спартакиады в категории до 57 кг Анастасия Белова будет бороться за победу 13 апреля», — указал Алексей Говырин.Жеребьевку по поединкам проведут вечером 11 апреля. За турниром .