В маршрут вошли 7 известных точек на карте города.

В преддверии ПМЭФ-2025 ВТБ подготовил для жителей и гостей Санкт-Петербурга культурный аудиогид. В маршрут вошли 7 известных точек на карте города, а его голосами стали артисты театра и кино Ирина Пегова, Кирилл Пирогов и Нелли Уварова. В аудиопутешествие можно отправиться как на русском, так и на английском языке.«Санкт-Петербург– особенный город и важная часть культурного кода жителей страны. Более 20 лет мы поддерживаем в Петербурге различные проекты и создаемновые места притяжения на городской карте. В этом году в летний сезон мы специально подготовили для участников ПМЭФ, жителей и гостей города аудиогид с историей самых любимых и известных культурных институций. Надеемся, что он станет ценным спутником для прогулок по летнему Петербургу и особенно в сезон белых ночей», – комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.Точки маршрута – семь институций Санкт-Петербурга, которые поддерживает банк:• Дом Радио – здание, прожившее несколько жизней: от Дома Благородного собрания до легендарного Ленинградского радио.• Филармония им. Д.Д. Шостаковича – старейшая филармония страны с уникальной историей и акустикой.• Русский музей (Михайловский дворец) – сокровищница русского искусства.• Эрмитаж – главный российский музей с богатейшей коллекцией западноевропейского искусства.• Шереметевский дворец – «дипломатический клуб» имперской эпохи, где решались судьбы государства, а сегодня – современный музей театрального искусства.• Мариинский театр – символ музыкального величия России.• Дирекция Императорских театров – место, где рождалась история русского театра.На подлете к Санкт-Петербургу гости увидят геоглиф – огромную надпись на поле – с QR-кодом, который ведет на аудиогид. Также QR-коды размещены в аэропорту Пулково, в поездах «Сапсан», бизнес-залах аэропортов Москвы, на Московском вокзале Санкт-Петербурга, а также на открытках-картах, которые представлены в бизнес-залах аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, в отелях для делегатов. Аудиогид записан на русском и английском языках, английская версия станет доступна с 16 июня.