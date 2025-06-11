В 2024 году установлено более 10,5 тысяч извещателей.

Во Владимирской области до 2026 года продлена программа бесплатной установки пожарных извещателей для нуждающихся семей (многодетных, с детьми-инвалидами, в сложной ситуации). Об этом рассказали в пресс-службе правительства.В 2024 году установлено более 10,5 тысяч извещателей, в 2025 планируется установить еще 2,3 тысячи. Всего установлено свыше 30 тысяч извещателей, доказавших свою эффективность в предупреждении возгораний.Напомним, ранее мы писал,