На мосту через Клязьму на Южном объезде Владимира завершен ремонт. Дорожные работы велись на путепроводе с 29 мая. В этот период было организовано реверсивное движение, очередность проезда

На мосту через Клязьму на Южном объезде Владимира завершен ремонт. Дорожные работы велись на путепроводе с 29 мая. В этот период было организовано реверсивное движение, очередность проезда автомобилей осуществлялась согласно сигналам установленного светофора. Дорожники на протяжении практически двух недель устраняли локальные повреждения в железобетонной плите: снимали покрытие, бетоном устраняли дефекты, укладывали асфальт. Пробки на участке