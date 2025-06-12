На 79-м году скончался Николай Виноградов – бывший глава Владимирской области, возглавлявший регион с 1997 по 2013 год. О его смерти сообщил губернатор Александр Авдеев, назвав Виноградова

На 79-м году скончался Николай Виноградов – бывший глава Владимирской области, возглавлявший регион с 1997 по 2013 год. О его смерти сообщил губернатор Александр Авдеев, назвав Виноградова «сильным лидером и надежным товарищем», который в сложные 1990-е сумел удержать стабильность и заложил основу для развития области. «Под руководством Николая Виноградова наш регион справился с перипетиями 1990-х,