Во Владимире из-за проведения земляных работ перекроют движение. С 21:00 11 июня больше чем на двое суток — до 14 июня — будет перекрыто движение на Электрозаводской улице в районе ВЭМЗ.Об этом ..

Во Владимире из-за проведения земляных работ перекроют движение. С 21:00 11 июня больше чем на двое суток — до 14 июня — будет перекрыто движение на Электрозаводской улице в районе ВЭМЗ.Об этом сообщили в пресс-службу администрации города Владимира.Проезд закроют с 21:00 11 июня до полуночи с 13 на 14 июня на участке от Юрьевской улицы до поворота к конечной остановке троллейбусов «ВЭМЗ». Это будет сделано для обеспечения безопасности «на время проведения земляных работ» (каких — в мэрии не уточняют).Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Почаевская и 16 лет Октября. Также будет изменен маршрут движения троллейбусов маршрута № 7 — 12 и 13 июня они будут следовать по Мира и Большой Нижегородской до остановки «Владимирский химический завод».