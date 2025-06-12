Утром 12 июня во Владимире вновь обрушилась стена кирпичного дома дореволюционной постройки на улице Летнеперевозенская, 19. Здание находится в частной собственности, и это уже второй

Утром 12 июня во Владимире вновь обрушилась стена кирпичного дома дореволюционной постройки на улице Летнеперевозенская, 19. Здание находится в частной собственности, и это уже второй подобный инцидент за последние семь месяцев. Как сообщили в мэрии, на месте оперативно установлено ограждение, работают коммунальные и экстренные службы. Для обеспечения безопасности перекрыта одна полоса движения по улице. Пострадавших