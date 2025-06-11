Возбуждено уголовное дело.

Бывший глава поселка Балакирево Владимирской области оштрафован на 50 тыс. рублей и выплатит 620 тыс. рублей за незаконную приемку ФОКа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.В 2020 году он подписал акты о выполненных работах, зная, что часть работ на 2,3 млн рублей не была выполнена, и незаконно выделил средства на оплату коммунальных услуг ФОКа до ввода в эксплуатацию.Возбуждено уголовное дело, чиновник отстранен от должности. Приговор не вступил в силу.