Об этом сообщили в администрации города.

11 июня, накануне государственного праздника – Дня России, в Доме Дружбы состоялось торжественное вручение государственных наград и паспортов Российской Федерации жителям Владимирской области разных поколений.Указом Президента Российской Федерации награждены:– медалью «За отвагу» – рядовой Данил Долгов – за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга;– медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – заместитель коммерческого директора Гусевского арматурного завода «Гусар» Максим Исааков – за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу;– медалью ордена «Родительская слава» – Алексей и Инна Бариновы, Василий и Анна Думновы (обе семьи – Меленковский округ), Михаил и Анна Зин (Судогодский район), Денис и Валентина Минеевы (город Радужный), Андрей и Анастасия Романовы (Киржачский район) – за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.Почётные звания присвоены:– «Заслуженный лесовод Российской Федерации» – министру лесного хозяйства Владимирской области Евгению Малышеву;– «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» – главному врачу Муромской районной детской больницы Татьяне Пивикиной;– «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» – преподавателю Владимирского областного музыкального колледжа Валентине Литвиновой;– «Заслуженный спасатель Российской Федерации» – спасателю аварийно-спасательного отряда Службы гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области Александру Белову;– «Заслуженный энергетик Российской Федерации» – генеральному директору ООО «Объединённые региональные электрические сети» Валерию Телегину.За вклад в патриотическое воспитание молодёжи и активную общественную деятельность благодарность Президента Российской Федерации объявлена члену региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Николаю Борисову.Благодарственным письмом Руководителя Администрации Президента Российской Федерации за вклад в изучение, сохранение и популяризацию исторического наследия страны награждена директор Государственного архива Владимирской области Наталия Максимова.Медаль Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» вручена индивидуальному предпринимателю, главе крестьянско-фермерского хозяйства Вязниковского района Наталии Соколовой.За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу медали «За заслуги перед Владимирской областью» удостоена Любовь Кукушкина Любовь, ранее замещавшая должность министра социальной защиты населения.