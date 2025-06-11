Подходит к концу общественное обсуждение новой схемы обращения с отходами.

Во Владимирской области подходит к концу общественное обсуждение новой схемы обращения с отходами. Согласно проекту, большая часть мусора из региона может быть перенаправлена на Марьинский полигон на несколько лет, пока не будет расширена свалка в Бабанино. Об этом пишет .По данным поправок к схеме, общий объем отходов во Владимирской области вырос почти в четыре раза. Предложения и замечания по документу принимаются до 16 ноября, а заключение будет вынесено не позднее 27 ноября.В настоящее время во Владимирской области функционируют четыре крупные свалки: Марьинский полигон, Бабанино, Муромская свалка и свалка в Радужном.