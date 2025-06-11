Доверчивость обошлась пенсионерке в 20 тысяч рублей.

75-летняя женщина впустила в свой дом незнакомца, которого встретила на улице. Настойчивый мужчина, предлагавший постельное белье, сумел втереться к ней в доверие и даже подвез до дома.Оказавшись в прихожей, он вновь попытался продать товар, а когда пенсионерка отвлеклась, похитил деньги из её сумки. Описание, предоставленное потерпевшей, помогло полиции задержать преступника – 23-летнего жителя Калужской области.Задержанный признался, что увидел деньги и взял. Теперь его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. По его словам, он раскаивается и готов вернуть денежные средства.