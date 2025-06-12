Ему было 78 лет.
Скончался бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов. Ему было 78 лет.
Причина смерти не сообщается. Некролог у себя в Telegram-канале опубликовал действующий губернатор Александр Авдеев.
Виноградов возглавлял регион в период с 2000 по 2013 год. Ранее он был руководителем администрации Владимирской области.
«Для меня Николай Владимирович стал мудрым советником. Мы были единомышленниками во многих коренных вопросах дальнейшего развития региона», — подчеркнул Авдеев.
Напомним, что Николай Виноградов родился во Владимире 22 апреля 1947 года. Еще в 2013 году он возглавил список КПРФ на выборах депутатов ЗакСобрания региона, но отказался от мандата. С июня 2022 года Виноградов стал советником губернатора Авдеева.
Редакция приносит соболезнования близким и родным.