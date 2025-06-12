Еженедельно по вине мошенников владимирцы теряют миллионы рублей. С июня меры борьбы с обманщиками ужесточились.

Еженедельно по вине мошенников владимирцы те­ряют миллионы рублей. С июня меры борьбы с обманщиками ужесточились.63 наивных человекаДвадцать три миллиона руб­лей – такую сумму доверчивые жители нашей области перевели дистанционным мошенникам за последнюю неделю мая. Полицейские зафиксировали 63 преступления с использованием IT-технологий.29 мая в дежурную часть обратилась 46-летняя муромлянка. По словам потерпевшей, неизвестный в мессенджере убедил её перейти по ссылке, после чего с банковского счёта женщины пропало более580 000 рублей.30 мая в ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру поступило заявление 64-летней жительницы областного центра. Представившись «сотрудником ФСБ Александром», злоумышленник под предлогом сохранности накоплений выудил у потерпевшей полмиллиона рублей.Аналогичным образом уже другой аферист – «сотрудник ФСБ Иван Николаевич» – украл 495 000 рублей у жительницы Владимира.По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.Метод «единого окна»Полицейские предупреждают: мошенники стали чаще использовать так называемое «единое окно» – во время телефонного разговора они якобы переключают человека между сотрудниками разных ведомств.Сначала человеку звонит лжесотрудник правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры РФ. Он сообщает, что прямо сейчас преступники пытаются похитить деньги с банковских счетов и идёт операция по задержанию мошенников.Затем потенциальную жертву прямо во время разговора переключают на якобы специа­листа Банка России. «Представитель Центробанка», по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищённый» счёт регулятора. Так аферисты пытаются убедить человека, что всё серьёзно, и создают иллюзию официальности.Преступники также могут выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда, службы поддержки «Гос­услуг» и других структур.Если человек будет следовать этим инструкциям, то переведёт деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию.Новые запретыЧтобы обезопасить жителей от подобного рода обмана, с 1 июня 2025 года во Владимирской области и в России в целом вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. В рамках закона начали действовать следующие меры. Во-первых, запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Во-вторых, сообщение с кодом доступа к «Госуслугам» больше не будет отправляться, пока человек говорит по телефону. Так у пользователя появляется повод положить трубку, а значит, не поддаваться панике. Теперь передать свою сим-карту можно только близким родствен­никам – родите­лям, братьям и сёстрам, бабушкам и дедушкам, детям и внукам. Это поможет бороться с дропперами – посредниками, которые помогают злоумышленникам скрывать и обналичивать украденные средства.С августа-сентября можно будет ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны. Это создаст много­уровневую систему защиты, которая минимизирует риск для людей и усложнит реализацию мошеннических схем.