В Карабаново завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве 36-летнего мужчины из Кольчугино, произошедшем в ночь с 4 на 5 октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. По версии следствия, обвиняемый в нетрезвом виде пришёл в кафе на улице Иванова, где находился потерпевший.