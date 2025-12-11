В Москве подвели итоги Всероссийского спортивного конкурса «Лучший тренер по лёгкой атлетике – 2025». 171 тренер из 114 населённых пунктов РФ принял участие в состязании. Тренер Спортивной

