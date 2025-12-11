Уровень безработицы в регионе держится на отметке 0,3%, что соответствует среднему показателю по России.

Министр труда и занятости Владимирской области Андрей Григорьев работы регионального рынка труда за 2025 год. По его данным, ситуация остается стабильной и благоприятной для соискателей.Уровень безработицы в регионе держится на отметке 0,3%, что соответствует среднему показателю по России. Владимирская область занимает 27 место в общероссийском рейтинге по уровню безработицы.Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Коврове, Ковровском и Петушинском округах, а также в Суздальском районе, где уровень безработицы составляет всего 0,1%. В Гусь-Хрустальном округе показатель выше — 0,9%.Спрос на рабочую силу значительно превышает предложение. Работодатели разместили почти 18 тысяч вакансий, что даёт более 7 свободных мест на каждого соискателя.Наиболее востребованы специалисты в обрабатывающей промышленности (43% вакансий). Растет спрос на работников в сферах государственного управления, социальной защиты, обеспечения безопасности.Среди дефицитных профессий выделяются: швеи, операторы станков, слесари, водители, электромонтеры, комплектовщики, инженеры, медицинские работники, педагогиБлагодаря работе Кадрового центра «Работа России» в 2025 году трудоустроено более 9 тысяч человек. Центр реализует меры поддержки в рамках нацпроекта «Кадры», проводит профориентацию молодежи и помогает в переквалификации.