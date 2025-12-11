Супруги поссорились.

В Коврове Владимирской области завершено расследование дела о нападении на мужа. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, 41-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Инцидент произошел 11 октября 2025 года. После совместного распития спиртных напитков с общим знакомым, муж обвиняемой, заподозрив её в измене, начал конфликт, оскорбляя жену и бросив в неё светильник. В ответ женщина схватила кухонный нож и дважды ударила супруга в грудь. Испугавшись содеянного, она вызвала скорую помощь. Пострадавший, пытаясь выгородить жену, рассказал медикам, что нападение произошло на улице. Однако следствие установило иную картину.Интересно, что 21 октября 2024 года женщина уже была осуждена за аналогичное преступление — нанесение ножевых ранений тому же мужу, тогда ей дали условный срок. Обвиняемая полностью признала свою вину. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.