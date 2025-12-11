Обвиняемый нанес мужчине восемь ножевых ранений.

Следственный комитет во Владимирской области закончил работу по делу об убийстве мужчины около кафе в Карабаново. Перед судом предстанет 23-летний житель Карабаново. Об этом рассказали .Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 октября 2025 года. Обвиняемый, будучи пьяным, после словесной перепалки и драки с 36-летним жителем Кольчугино, нанес ему восемь ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте. Нож, которым было совершено преступление, был выброшен в водоем приятелем обвиняемого.Обвиняемый признал свою вину. Дело направлено в суд.