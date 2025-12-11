Рост зафиксирован во всех возрастных группах.

Эпидемиологическая ситуация во Владимирской области вызывает тревогу специалистов. За последнюю неделю отмечен значительный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.Показатели заболеваемости выросли на 20,8% по сравнению с предыдущей неделей. За медицинской помощью обратились 9 860 человек, из них 2 914 — жители областного центра. Рост зафиксирован во всех возрастных группах.Лабораторные исследования выявили циркуляцию различных вирусов. Обнаружены вирус гриппа А (H3N2), риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы.Параллельно с ростом заболеваемости ОРВИ отмечается увеличение случаев COVID-19. За последнюю неделю лабораторно подтверждено 116 случаев заболевания, что на 36,9% больше показателей предыдущей недели.