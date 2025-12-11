Сотрудники УФСБ России по Владимирской области выявили и пресекли противоправную деятельность 47-летнего жителя города Владимира. В иностранном мессенджере «Телеграм», в одном из

Сотрудники УФСБ России по Владимирской области выявили и пресекли противоправную деятельность 47-летнего жителя города Владимира. В иностранном мессенджере «Телеграм», в одном из сообществ, он оставил комментарий, одобряющий вторжение ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года. Мужчина был задержан. На него завели уголовное дело. В суде владимирец вину полностью признал и в содеянном раскаялся,