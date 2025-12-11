Российские парламентарии приняли ряд новых законов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей.

Российские парламентарии приняли ряд новых законов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. Об этом депутат Госдумы РФ Игорь Игошин рассказал на своей в соцсети.Отныне защитники Отечества смогут бесплатно добраться на любом виде транспорта (кроме такси) к месту проведения военно-врачебной комиссии и обратно.Также предусмотрен бесплатный проезд для близких родственников бойцов, служащих в добровольческих формированиях. Если гражданин получит тяжёлое ранение, то родные смогут бесплатно доехать до места его пребывания.Кроме того, депутаты расширили список людей, кому вне очереди положены средства на приобретение или строительство жилья, сами жилые помещения или служебное жильё.Кредитные каникулы для участников СВО и членов их семей продлены до конца 2026 года.А за детьми российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев сохранены льготы и социальные гарантии до поступления в вузы и колледжи. Таким образом ребята после окончания школы в летний период не останутся без положенных выплат.«Кстати, с 2022 года мы уже приняли более 150 первоочередных законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.