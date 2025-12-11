Во Владимире в период новогодних праздников общественный порядок будут обеспечивать пять народных дружин и волонтёры. Такое решение было принято на совещании в администрации города,

Во Владимире в период новогодних праздников общественный порядок будут обеспечивать пять народных дружин и волонтёры. Такое решение было принято на совещании в администрации города, посвящённом организации патрулирования в местах массовых гуляний. Заместитель главы администрации Александр Шаров провёл встречу с представителями УМВД, районных администраций, служб безопасности, а также общественных организаций, включая «Боевое братство» и казачье общество.