Спортсмены из Владимирской области показали выдающиеся результаты на Кубке России по спортивной борьбе среди глухих. Они привезли домой не только личные награды, но и командное серебро. Об этом поделились в облправительстве. Соревнования прошли в Новосибирской области, где сильнейшие борцы со всей страны состязались в греко-римской и вольной борьбе. На турнир приехали около 120 участников, выступавших