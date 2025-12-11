Подготовка к ремонту уже началась.

Администрация Владимира выделила внушительную 70 миллионов рублей на ремонт фасадов ДТЮ. Первые контракты уже подписаны: подрядчики приступают к изготовлению новых алюминиевых витражей, которые должны быть готовы к весне 2026 года. Об этом рассказалиДиректор ДТЮ, Дмитрий Ковригин, сообщает, что уже началась внутренняя подготовка к ремонту, освобождаются помещения, чтобы строители могли начать замену витражей уже на следующей неделе.В планах также замена старых деревянных окон на современные пластиковые, а также обновление поврежденной плитки и чистка остальной части фасада.