На трассе М-12 «Восток» под Муромом, прямо у моста через Оку, начал работу необычный музей дорожного строительства. Пока он функционирует в тестовом режиме, но уже готов знакомить посетителей с миром современных трасс. Об этом рассказали в Минтрансе региона. Среди экспонатов представлены макеты и схемы, подробно рассказывающие о технологиях мостостроения, в том числе о вантовом мосте