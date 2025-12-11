Сообщение о возгорании в доме №15 на улице Киркижа поступило 10 декабря, в 13.08. Пожарные оперативно прибыли на место. Из-за того, что дым распространился в доме очень быстро (многоквартирный дом

Сообщение о возгорании в доме №15 на улице Киркижа поступило 10 декабря, в 13.08. Пожарные оперативно прибыли на место. Из-за того, что дым распространился в доме очень быстро (многоквартирный дом коридорного типа), эвакуировать пришлось жителей всего подъезда. Помощь в эвакуации оказали сотрудники полиции и спасатели муниципального поисково-спасательного отряда. Эвакуировали 12 человек, в том числе 3