Владимирские садовники, пользуясь теплой зимой, придают аккуратную форму молодым деревьям. Лыбедскую магистраль с приходом весны будут украшать клены с шаровидной кроной. Для этого специалисты «Зеленого города» уже сейчас проводят формовочную обрезку деревьев. Муниципальное учреждение регулярно приводит в порядок зелёные насаждения в разных районах города. Такая обрезка помогает поддерживать здоровье деревьев, сохранять их форму и предотвращать