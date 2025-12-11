Мужчина в одном из мессенджеров одобрил вторжение ВСУ в Курскую область.

Во Владимире вынесен приговор 47-летнему местному жителю, обвиняемому в оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.Мужчина в одном из мессенджеров одобрил вторжение ВСУ в Курскую область, которое якобы должно было произойти в августе 2024 года. Задержанный в октябре 2025 года, он полностью признал вину и раскаялся. 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к трём годам колонии общего режима и запретил администрировать интернет-ресурсы на два года.Приговор пока не вступил в законную силу.