На одном из домов в населенном пункте Юрьев-Польского района обнаружены обломки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.Согласно официальной информации, жертв и пострадавших нет. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Сейчас на месте работают оперативные службы.Угроза атаки беспилотниками во Владимирской области области была объявлена накануне, в среду.В сводках Минобороны Владимирская область не фигурировала. Однако над Ярославским регионом минувшей ночью сбили 11 БПЛА.