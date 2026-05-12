На капитальный ремонт выделено более 80 млн рублей.

Ковровская городская прокуратура усилила надзор за выполнением мероприятий национальных в городе.Выяснилось, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в школах №4, №9 и №18 проводится капитальный ремонт.По контрактам в учебных заведениях должны заменить систему отопления и электроснабжения, обновить входные группы и фасады, а также заменить кровлю и окна.На ремонт этих школ городу выделено свыше 80 млн рублей.При осмотре прокуратура совместно с областной инспекцией административно-технического надзора обнаружила складирование строительного мусора и материалов в непредназначенных для этого местах.Такая практика создавала угрозу жизни и здоровью школьников, жителей и работавших бригад.Аналогичные нарушения выявлены на территориях двух других школ.По результатам проверки прокуратура внесла представления подрядчикам, руководителям направлены протоколы об административных правонарушениях (п. 11 ст. 12 областного закона), виновные оштрафованы.По требованию прокуратуры прилегающие территории приведены в надлежащий вид.